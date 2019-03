Veronalingue propone un percorso dedicato alla lingua e cultura cinese

L'Associazione Culturale Dubravka Vrsaljko Veronalingue propone un percorso "lingua e cultura cinese". Il percorso "lingua e cultura cinese" si rivolge a tutti gli appassionati della Cina e a chi ha voglia di scoprire la lingua e la cultura cinese.



Due insegnanti qualificati:

- un nsegnante madrelingua per il corso di lingua cinese

- un'insegnante specialista della cultura cinese per il corso di cultura



Il corso di lingua si rivolge ai principianti assoluti o a chi voglia raggiungere un livello elementare del cinese mandarino. L’obiettivo finale è quello di poter comprendere ed esprimere (verrà data precedenza al parlato ma si affronterà anche la scrittura) semplici espressioni quotidiane.



Il corso di cultura cinese si svolgerà in lingua italiana. E saranno affrontati vari aspetti culturali:

Come salutare in Cina : oltre il classico ??, il colore rosso e il concetto del denaro, numeri e superstizioni, il rito del tè cinese, e tante altre tematiche...



Corso di lingua:

10 lezioni da 90 minuti

A partire dal martedì 16 aprile 2019 dalle 18:30 alle 20:00



Corso di cultura:

9 lezioni da 60 minuti e 1 lezione da 90 minuti

A partire dal lunedì 15 aprile 2019 dalle 18:30 alle 19:30

Untima lezione dalle 18:30 alle 20:00



Early booking: sconto eccezionale se iscrizione entro il 19 marzo!



Per info e iscrizioni chiamaci, scrivici o vieni a trovarci in piazza dei caduti a Verona. La segreteria è aperta dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.