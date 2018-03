Percorso formativo per un'esperienza creativa di volontariato

Obiettivo: il corso si rivolge a quanti intendono impegnarsi (o sono già attivi) in un’attività volontaria a servizio non solo di coloro che necessitano di aiuto dal punto di vista fisico, emotivo e spirituale (ammalati, disabili, poveri, rifugiati…), ma anche di organismi formativi e ricreativi. Con una appropriata formazione, il volontario può fare la differenza nei contesti dove esercita il suo servizio.



Programma delle serate formative:



1. L’anima del volontariato: donare e farsi dono

2. Davanti allo specchio: cosa conoscere di sé per meglio aiutare?

3. L’ospite inatteso: accogliere il diverso con rispetto e fiducia

4. Regalare carezze positive: ascolto, comprensione e compassione

5. Aiutare le persone ad aiutarsi: dalla passività all’impegno

6. Spendere saggiamente energie senza bruciarsi



Metodologia: contempla esposizioni teoriche, attività di gruppo, letture di dialoghi e esami di situazioni particolari.



NOTE ORGANIZZATIVE

Il giovedì sera ore 18.00-20.30



Date: 05-19 Aprile; 10-24 Maggio 2018, 7 giugno 2018

Conduttori: Equipe del Centro Camilliano di Formazione

Quota di partecipazione alla singola serata: euro 10,00 + IVA

Quota di partecipazione ai cinque incontri: euro 50,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16,30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it