Il percorso dei carri al 490° Bacanal del Gnoco e tutti gli eventi del carnevale veronese 2020

L'appuntamento con la grande sfilata di carnevale per l'edizione numero 490 del Bacanal del Gnoco di Verona è per il 21 febbraio 2020. Di seguito il percorso dei carri allegorci che attraverseranno la città con partenza da corso Porta Nuova verso le ore 13.45 ed arrivo in piazza San Zeno.

Il percorso di circa 7 chilometri si snoderà lungo le seguenti vie:

piazza Bra

via degli Alpini

stradone Maffei

San Fermo

lungadige Rubele

via Ponte Nuovo

via Nizza

piazza Viviani

via Cairoli

piazza Erbe

corso Porta Borsari,

via Adua

via Diaz

corso Cavour

Regaste San Zeno

piazzetta Portichetti

piazza Pozza

piazza San Zeno

via Vittime Civili della Guerra.

Gli altri appuntamenti da non perdere del carnevale veronese

Sabato 22 febbraio nel pomeriggio: la Regata storica sull'Adige nel quartiere Filippini.

Informazioni e contatti

