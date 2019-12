Al Teatro Pedemonte va in scena la commedia "Per interposta persona"

Riapre il Teatro di Pedemonte per far posto alle esilaranti gag proposte dall'Associazione Culturale Teatrale La Bugia, che andrà in scena con la sua ultima produzione, la divertente commedia "Per interposta persona" di R.Gordon, sabato 14 dicembre alle ore 21 e domenica 15 dicembre alle ore 16.30

La trama

Prenotare voli a ridosso di impegni di rilievo è rischioso, a volte sconsiderato. Così Michael, a pochi giorni dal passo più importante della vita, sceglie scriteriatamente di effettuare un ultimo volo, a suo avviso necessario, che portando un notevole ritardo lo sbalzerà sulla via di casa in un’assurda avventura che per la prima volta nella vita vivrà con determinazione e ironia. Michael, l’uomo delle non decisioni, bisognoso perennemente di aiuto, forte di amori che ritiene scontati, l’uomo bambino-distratto, prenderà una decisione finalmente da solo.

Informazioni e contatti

Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro.

Tel. 3402771998

Web: www.labugia.biz