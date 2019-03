Al Teatro Salieri di Legnago Peppe Servillo & Solis String Quartet in concerto

Sabato 23 marzo 2019 alle 20.45 si conclude la rassegna Canzoni d’Italia della Stagione 2018-2019 del Teatro Salieri di Legnago, con Peppe Servillo & Solis String Quartet (Vincenzo Di Donna violino, Luigi De Maioviolino, Gerardo Morrone viola, Antonio Di Francia violoncello e chitarra) con il concerto Presentimento una serata tutta dedicata alla grande musica tradizionale napoletana, si ascolteranno brani tra i quali: Te voglio bene assai, Che t’aggia di, Tutta pe’ mme e molti altri.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con Giulio Brusati, giornalista e critico

A distanza di tre anni dall’uscita di “Spassiunatamente” che aveva visto per la prima volta Peppe Servillo ed i Solis String Quartet affrontare con il dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, ecco “Presentimento” che può essere considerato a tutti gli effetti la naturale prosecuzione di un progetto che non smette di spaziare all’interno di un immenso panorama musicale, senza cercare di circoscriverlo ad un periodo o ad un autore.

«Quella del presentire è spesso la condizione degli artisti, dei narratori, come dei poeti autori di queste canzoni che nei loro versi presentono e annunciano segreti, presenze, tradimenti, ciò che di nuovo potrebbe accadere o si vorrebbe accadesse, e lo fanno con parole che sembrano mai udite come fossero i veggenti, gli indovini della nostra vita sentimentale. La musica aggiunge senso e la parola precisa col riso e col pianto, le orchestrazioni inscenano un improvviso teatrale come se la vicenda nascesse ora col canto e annunciasse il paradiso tra sonno e veglia. Insistiamo nel ricongiungere tessere alla nostra stanza napoletana che a volte gode di una vista bellissima» (Peppe Servillo)

Il concerto è dedicato all’Associazione Viviamo in positivo Italia Onlus che è la federazione che collega e coordina 59 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano (presenti anche a Legnago) e Repubblica di San Marino.

Biglietti: da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it.

(fonte foto Teatro Salieri)