Peppe Servillo & Danilo Rea in concerto al Teatro Romano per il Rumors Festival

Dopo l’evento inaugurale, che ha visto sul palco del bellissimo Teatro Romano di Verona la grande artista israeliana Noa e la sua band lo scorso 31 maggio, Rumors Festival lllazioni Vocali prosegue nel suo secondo appuntamento, martedì 19 giugno, con un tributo alla tradizione napoletana ad opera di due straordinari artisti, Peppe Servillo & Danilo Rea, eccellenze del panorama culturale italiano che porteranno il loro progetto “Io Te Vurria”.

Giunto alla sua sesta edizione, Rumors Festival – Illazioni Vocali 2018 – è ormai l’appuntamento annuale dedicato alla voce ed alle avanguardie culturali. Ambientato nel bellissimo e scenografico Teatro Romano di Verona, l’edizione 2018 si preannuncia come un’avventura culturale attraverso la voce cantata, la voce come significato e strumento musicale, la voce come uno dei più raffinati mezzi di comunicazione esistenti, capace di evocare le più alte sfere emozionali. Dopo aver ospitato, nelle precedenti edizioni, nomi nazionali ed internazionali del calibro di Patti Smith, Tony Bennett, Asaf Avidan, Rufus Wainwright, Rag’N’Bone Man, Anna Calvi, Ute Lemper, Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni, gli appuntamenti dell’attuale edizione, incaricati di aprire la prestigiosa Estate Teatrale del Comune di Verona, prevedono tre eventi ad alto tasso emotivo.

Dopo l’emozionante concerto di Noa del 31 maggio, la seconda serata prosegue con “Io Te Vurria”, un tributo alla tradizione napoletana, un viaggio in duo tra le perpetue trame della canzone partenopea, dove le melodie dei compositori più celebri rivivono nell'appassionata interpretazione di Peppe Servillo e nelle accese note del pianoforte di Danilo Rea. I poetici testi di Murolo, Bovio, Carosone, quelli evocativi di Je Te vurria Vasà, Reginella, Era De Maggio, si uniscono all'improvvisazione e all'emozione del momento con eleganza jazz, senza tralasciare una doverosa citazione al grande Modugno ed altri memorabili autori.

Danilo Rea è uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo, protagonista di progetti e performance che sono già nella storia del jazz. Vanta collaborazioni con i più grandi solisti statunitensi come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer. Danilo Rea si pone al servizio della musica con apparente straordinaria semplicità, caratteristica che distingue i più grandi artisti. Innumerevoli le collaborazioni e i suoi live in cui regna l’improvvisazione. E’ il pianista di fiducia di artisti come Mina, Claudio Baglioni o lo è stato del grande Pino Daniele Peppe Servillo è cantante, autore di colonne sonore, di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo, nonché attore cinematografico e teatrale. Autodidatta, fratello dell’attore Toni Servillo, debutta nel 1980 con gli Avion Travel. Dal 2005 è il frontman del progetto speciale «Uomini in Frac», un concerto omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave Jazz. Nel progetto sono coinvolti alcuni dei più grandi jazzisti italiani, tra cui Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Gianluca Petrella e lo è stato anche il compianto Marco Tamburini. Il duo, perfettamente affiatato, darà vita ad un concerto irripetibile e davvero coinvolgente dall’inizio alla fine.

(fonte foto Rumors Festival)