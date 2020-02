"Pensieri acustici" a San Giovanni Lupatoto: protagonisti Gianni Della Cioppa con Massimo Piubelli

Seconda “domenica in musica” per la settimana edizione di “Pensieri Acustici”, ciclo di esclusivi incontri con artisti e personaggi dell’ambiente musicale: protagonisti domenica 9 Febbraio dalle 16, presso Casa Novarini a San Giovanni Lupatoto saranno Gianni Della Cioppa con Massimo Piubelli (Methodica), la band dei SETA ed il progetto di nordic viking folk “Ragnarock”. Una domenica in musica che partirà dalle ore 16 fino alle 20.

Ad aprire la domenica sarà la conferenza “Hard Rock Story: dai Led Zeppelin ai Greta Van Fleet. 50 anni di musica rock” dello scrittore e critico musicale Gianni Della Cioppa. Con lui la voce dei Methodica Massimo Piubelli che terrà un momento musicale interpretando alcuni classici dell’hard rock mondiale. A seguire intorno alle 17.30 la presentazione del disco “Venere Tascabile” dei SETA. La band guidata da Luca Tosato (voce) insieme al chitarrista Lorenzo Meuti presenterà alcuni brani del loro ultimo disco inedito recentemente pubblicato da Vrec Music Label con distribuzione Audioglobe. Sarà un’occasione speciale per ascoltare i nuovi brani in chiave acustica. L’album “Venere Tascabile”, disponibile in formato cd ed in tutti gli store digitali, è stato prodotto da Megahertz (collaboratore di Morgan) e vede la partecipazione di Omar Pedrini nel rifacimento del celebre brano dei Timoria “Piove”.

Alle ore 18.30 showcase del progetto Ragnarök Duo che vede alla voce Alessandro Tonello (più percussioni, corno e iohuikko) e Davide Florio (chitarra acustica, grancassa, loop station). I due polistrumentisti veronesi provenienti dall’Irish traditional e dal metal, con un decennio di concerti alle spalle. È da una loro idea che nasce il Ragnarök Duo – Celtic & Nordic Folk, per proporre un accattivante repertorio Irish da pub e una vasta scelta di canzoni tradizionali nordeuropee in lingua scandinava; l’islandese, il norvegese moderno e il norreno antico si mescolano per creare un’atmosfera epica, che culmina nella recitazione musicata dell’Edda poetica, la fonte principale della mitologia nordica.

Informazioni e contatti

Pensieri Acustici si terrà per tre domeniche nel 2020 a Casa Novarini in Via Monti Ortigara 7 a San Giovanni Lupatoto con ingresso libero. Il terzo appuntamento sarà domenica 8 marzo.

Info: info.artnove@gmail.com Tel. 0458753118.

Web: https://www.facebook.com/events/646283026142440/

