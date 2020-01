"Pensieri acustici" a San Giovanni Lupatoto con Luca Garrò e Moreno Delsignore

Settima edizione per la rassegna “Pensieri Acustici”, ciclo di esclusivi incontri con artisti e personaggi dell’ambiente musicale: protagonisti Domenica 12 Gennaio dalle 16, presso Casa Novarini a San Giovanni Lupatoto saranno Luca Garrò e Moreno Delsignore con un appuntamento dedicato ai Queen e non solo, e Federico Fuggini con Fondazione Lebowski e Giuliana Bergamaschi per un approfondimento su Woodstock. Una domenica in musica che partirà dalle ore 16 fino alle 20.

Sarà proprio Federico Fuggini ad iniziare alle ore 16 con la conferenza “Inside Woodstock” storica manifestazione che nel 2019 ha festeggiato il cinquantesimo anniversario. Ad accompagnare la conferenza il momento musicale a cura di Fondazione Lobowski con Giuliana Bergamaschi alla voce.

Alle 18 torna a “Pensieri Acustici” Luca Garrò, giornalista con esperienza più che decennale e storico della musica ancor prima che critico musicale, scrive o ha scritto per alcune delle riviste musicali più note del nostro paese, da Rolling Stone a Jam, passando per Rockstar, Rocksound, Onstage e Classic Rock: presenterà il libro “Freddie Mercury” (Hoepli), un grande successo per l’autore italiano, tradotto in diverse lingue, con una bella prefazione a cura di Cesare Cremonini, grande fan dei Queen. Insieme a lui per la parte musicale il cantautore e vocal coach Moreno Delsignore, il primo artista italiano ad aver realizzato la cover di “Innuendo” inclusa nel suo ultimo album di inediti “Risveglio” (Vrec/Audioglobe). Ex voce degli Scomunica, rock band lombarda attiva dal 1995 al 2006 con tre album all’attivo sulla scia del successo di band come Litfiba o Timoria, Moreno Delsignore intraprende la carriera solista dopo 22 anni di militanza sui palchi di tutta Italia, 3 album ed un background di insegnante di canto e vocal coach che lo ha portato a collaborare con i più grandi della musica italiana (tra cui Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Maurizio Vandelli).

Informazioni e contatti

Pensieri Acustici si terrà per tre domeniche nel 2020 a Casa Novarini in Via Monti Ortigara 7 a San Giovanni Lupatoto con ingresso libero. Oltre all’appuntamento del 12 gennaio sono in via di organizzazioni eventi per il domenica 9 febbraio e domenica 8 marzo.

Mail: info.artnove@gmail.com

Tel. 0458753118

Gallery