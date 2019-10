Alla Biblioteca Capitolare la mostra "Dalla penna al torchio: la forma del libro nei secoli"

La Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, organizza nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre un’esposizione temporanea alla scoperta della millenaria storia del libro.

Ogni giorno entriamo in contatto con il libro, manufatto che ci ha accompagnato fin dall’infanzia, ma qual è la sua storia? Com’è diventato quello che è oggi? Il suo percorso inizia molti secoli or sono, sviluppandosi attraverso civiltà e continenti diversi. L’esposizione ripercorrerà alcune di queste tappe, dalla forma del codice al libro a stampa. Saranno visibili esemplari significativi e particolarmente preziosi come l’Evangeliario Purpureo, un codice del VI sec. i cui fogli sono stati bagnati nella porpora e scritti con oro e argento; un piccolo codice di contenuto cristiano e un palinsesto, esemplificativi delle difficoltà che i copisti potevano incontrare nel loro lavoro. Alcuni esemplari della grande stagione della miniatura ci condurranno nel passaggio dal libro manoscritto al testo a stampa. Saranno visibili alcuni incunaboli, in particolare uno dei più bei libri mai stampati, l’Hypnerotomachia Poliphili, che racchiude in sé splendide immagini (e un enigmatico segreto). Eccezionalmente sarà esposta inoltre una “Vita di Cristo” stampata in Cina nel XVII secolo, con xilografie e ideogrammi cinesi.

In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino (11.30) e un turno il pomeriggio (16) al prezzo di 10 euro. Nelle fasce orarie 10.30-11.30 e 12.30-15 sarà invece possibile accedere all’esposizione senza guida al prezzo di 5 euro.

Inoltre domenica 13 ottobre ricorrerà la Famu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, pertanto la Capitolare ha organizzato un coinvolgente laboratrio per bambini dal titolo “C'era una volta il libro” alla scoperta delle tecniche costruttive del libro. Il laboratorio, adatto a bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni, inizierà alle ore 16.00 e avrà durata di circa un'ora. Il costo del laboratorio è di 10 euro, ma sono attive numerose promozioni per famiglie: 5 euro il secondo figlio iscritto al laboratorio e sconto del 20% ai genitori che volessero partecipare alla visita guidata delle ore 16. È consigliata la prenotazione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019

Orario visite guidate: 11.30 e 16

Ingresso visita guidata: 10 euro (gratuito fino a 14 anni)

Orario ingresso senza visita guidata dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 16

Ingresso senza visita guidata: 5 euro

Laboratorio “C'era una volta il libro”: domenica 13 ottobre ore 16 (Ingresso 10 euro).

Web: http://www.bibliotecacapitolare.it

Prenotazione consigliata per le visite guidate: tel. 388 5758902 – info@capitolareverona.it