Torna a Castelnuovo l'evento "Pedalando per vigneti": degustare prodotti locali immersi nella natura

Appuntamento domenica 2 settembre con “Pedalando per vigneti”, biciclettata benefica tra cantine e aziende agricole di Castelnuovo del Garda. Organizzata dall’associazione Amici di Gianluca onlus in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura e ai Percorsi turistico-culturali del Comune, la manifestazione vuol essere un invito a conoscere le aziende agricole e le cantine del territorio.

Le varie tappe saranno dislocate su un tracciato di circa 28 chilometri, allietate da stuzzichini, bibite e frutta. Conclusione al Brolo delle Melanie con un primo piatto e un bicchiere di vino offerto dalla Cantina di Castelnuovo.

«Scopo della manifestazione è far scoprire in modo piacevole a cittadini e turisti il nostro territorio, portandoli a degustare i prodotti locali a contatto con la natura – sottolinea l’assessore all’Agricoltura e ai Percorsi turistico-culturali del Comune, Elena Tenero –. Un invito a saper scegliere i prodotti freschi e locali e ad incontrare le aziende, dove magari ritornare per l’acquisto diretto».

La partenza è fissata alle 8.30 presso la Cantina di Castelnuovo del Garda con colazione a base di biscotti, the e caffè. Prima sosta alla distilleria Scaramellini (con frutta e bibite) seguita da tre tappe: apicoltura Campagnari (bocconcini e bevanda al miele), Golf Paradisetto (stuzzichini dolci e bevande) e bar Oliosi (bocconcini salati e bevande). Arrivo al Brolo delle Melanie per il pranzo.

Le adesioni si ricevono alla Cantina di Castelnuovo da mercoledì 29 agosto a sabato primo settembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della biciclettata, sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

La quota è di 10 euro per gli adulti e di 7 euro per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, gratis per i bambini fino a 5 anni.

È inoltre possibile noleggiare la bici (al costo di 10 euro per la city bike e di 15 euro per la mountain bike; 8 euro le bici per bambini). La prenotazione va effettuata via mail a bikelandtour@gmail.com o al 348 1800392 entro il 31 agosto.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza.