"Pedala con noi!": biciclettata di beneficenza a favore di "Più di un Sogno Onlus"

"Pedala con Noi" è la terza edizione dell'evento di raccolta fondi a favore dei Progetti di Vita per persone con sindrome di Down e disabilità intellettive di Fondazione Più di un Sogno Onlus.



Si tratta di due eventi in contemporanea dedicati agli amanti della bicicletta:

la biciclettata per le famiglie e per tutti, evento organizzato in stretta collaborazione con Asfa Donatori Di Sangue

la cicloturistica, memorial Nino Mozzo per le società ciclistiche, evento organizzato dalla società Albertz Cycling Team.

Entrambi gli eventi hanno il patrocinio del comune Comune San Giovanni Lupatoto, proclamato anche per il 2019 comune ciclabile da FIAB. Leggi il volantino completo.

Previsti ristori e pacco gara. È possibile iscriversi il giorno stesso della manifestazione oppure chiamare 045 2426071 o scrivere a press@valemour.it.