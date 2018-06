"Pedala con noi": biciclettata cicloturistica a San Giovanni Lupatoto

Al via la seconda edizione dell’evento in bicicletta di Più di un Sogno, organizzato nell’ambito della raccolta fondi per sostenere Progetti di Vita di persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva.

L’8 luglio 2018 si terranno a San Giovanni Lupatoto (Verona) due eventi in contemporanea sulle due ruote organizzati da Più di un Sogno e dedicati ad un pubblico trasversale: una pedalata ecologica aperta a tutti e una cicloturistica per gli sportivi tesserati. L’evento, patrocinato dal Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr), è organizzato in collaborazione con Albertz Cycling Team e ACSI ciclismo e con il supporto di Bike Team Zevio - Fondazione Più di un Sogno e ASFA.

Il primo appuntamento della giornata è una biciclettata di circa 20 Km. Il percorso, pressoché pianeggiante e su pista ciclabile, è adatto a tutti e per tutte le età. La partenza è prevista alle ore 9:30 presso la Parrocchia del Buon Pastore. Presa la direzione del Parco dell’Adige, si attraverserà la nuova passerella seguendo la ciclabile sinistra Adige e si raggiungerà Ponte Perez a Zevio. Al ritorno si prenderà la ciclabile destra Adige sino al Parco del Pontoncello e, percorrendo la ciclabile del centro di San Giovanni Lupatoto, si ritornerà al punto di partenza della Parrocchia del Buon Pastore. Lungo il percorso sono allestiti per tutti i partecipanti due punti ristoro, oltre a quello dell’arrivo. E’ previsto anche un percorso breve di circa 7 km adatto ai più piccoli, con un unico punto di ristoro, oltre all’arrivo. Chi intende iscriversi alla partenza è pregato di presentarsi puntuale per le 9:00.

Il secondo appuntamento della giornata, organizzato da Albertz Cycling Team e ACSI ciclismo, è rappresentato dalla Cicloturistica - Memorial Nino Mozzo, organizzata in onore al leggendario ciclista di San Giovanni Lupatoto. Il nastro di partenza della ciclo turistica sarà tagliato alle ore 9:00. La cicloturistica è aperta a tutti i tesserati e alle Società Ciclistiche. La partenza è sempre dalla Chiesa del Buon Pastore a San Giovanni Lupatoto (Vr). Il percorso in breve prevede - un giro corto di 27 km - che va a Zevio, Palù, Zevio e San Giovanni Lupatoto - e un giro lungo di 42 km - che prosegue poi per Buttapietra, Raldon, San Giovanni Lupatoto. Sono previste premiazioni per le società partecipanti. E’ possibile iscriversi la mattina stessa dell’evento alle ore 8:30.

“Pedala con Noi” è reso possibile grazie all’impegno volontario di associazioni amiche quali: Associazione volontari Cittadino Sicuro, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Zevio, la Protezione Civile, Moto Club PAT Verona, ASD Mario Conti, volontari Più di un Sogno e la Parrocchia di Gesù Buon Pastore.

Un sentito grazie anche ai main sponsor dell’evento: Ottica Nogara, OMAP heavy turning e Lupatotina Gas e Luce. Donors che hanno contribuito all’evento anche: Decathlon Italia, Autofficina MZ e Arredoluce. Donors tecnici: Matilde Vincenzi, Bevande Verona, Cantina di Soave, Hero, Giovanni Rana, Famila, Loison, Pegaso, Ortofrutta Carlini, Ristorante Pizzeria Filù, Fontanara e Grafica Espressione.

Per iscriversi è possibile chiamare (+39) 045 2426071 oppure presentarsi puntuali prima della partenza.

www.piudiunsogno.org