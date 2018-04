Bike Tour dall’Adige al Lago "Pedala con Garba"

MTB TOUR Tour Mountain Bike nell’entroterra del Garda Veronese. In collaborazione con GARBA Mountainbike, il “COMITATO PER ALBISANO” di Torri del Benaco, ed il Festival della SOSTENIBILITA’ sul GARDA. Il Tour attraversa i Comuni di: Rivoli Veronese – Affi – Garda –Albisano di Torri del Benaco – Costermano sul Garda – Caprino Veronese.

Durata dell’evento: dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Ritrovo: dalle ore 9.00, presso la sede di GARBA Mountainbike in Via Polveriera, 3 a Rivoli Veronese (VR). Partenza: ore 10.00.

L’itinerario prevede una visita al Forte RIVOLI – Wohlgemuth (periodo di costruzione 1849 – 1852) a Rivoli Veronese, di seguito: attraverso percorsi fuoristrada di media difficoltà e piste ciclabili, con passaggi suggestivi e panoramici sulla Valle dell’Adige prima e sul Lago di Garda poi, si raggiungerà Albisano dov’è prevista una sosta con ristoro a cura del “Comitato per Albisano” di Torri del Benaco. Con la ripartenza inizierà il rientro e passando dalla suggestiva Val Longa e Costermano s/G., si chiuderà il Tour a Rivoli Veronese. All’arrivo, è previsto un ristoro ed ai partecipanti sarà possibile visitare l’ ex Polveriera, uno splendido esempio di architettura militare italiana di fine 1800, recentemente restaurata. Il tracciato previsto, che misura 48 Km. c.a. con un dislivello di c.a. 900 mt., è rivolto a praticanti di MOUNTAINBIKE e potrebbe subire delle modifiche a causa di maltempo, sicurezza o interdizione improvvisa di passaggio. Il Tour prevede l’esclusivo uso di Mountain Bike, anche di tipo e-Bike, purché in perfetto stato e adeguatamente manutenute.

Obbligo del casco, indossato e allacciato. Si consiglia: abbigliamento ciclistico adatto, borraccia e zainetto con ricambi abbigliamento e tecnici; prevenire gli eventuali imprevisti meteo e meccanici è sempre una buona abitudine. Il ritrovo si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo e nel caso di condizioni particolarmente avverse le visite al Forte di Rivoli e all’ex Polveriera saranno comunque garantite. Contributo di partecipazione 10 €, comprensivo di assicurazione, visite e ristori. Età minima partecipanti: 16 anni. Nel caso di minorenni sarà necessaria una firma di responsabilità da parte di un genitore a sua volta partecipante al Tour.

Referente GARBA Mountainbike: Brunaccini Alessandro: info@garbamountainbike.org Info e prenotazioni: gardasostenibile@gmail.com Iscrizioni: entro il 20 aprile e fino al raggiungimento dei 50 iscritti.

Partenza ed arrivo: Rivoli Veronese.

Gallery