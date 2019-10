Serata sul Piano Didattico Personalizzato per genitori di alunni con Dsa

Qual è l'utilità del Piano Didattico Personalizzato (Pdp)?

Se ne parla giovedì 7 novembre 2019 alle 20.45 in via Alselmi 7A (San Massimo, Verona) in una serata informativa gratuita per i genitori di ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa). Titolo della serata: «Pdp: Scuola, famiglia, sanità insieme per un percorso formativo di successo».

Un evento che mira a rendere i genitori più consapevoli dell'importanza del Piano Didattico Personalizzato come strumento di lavoro che favorisce il rispetto delle caratteristiche dell'alunno e il successo scolastico.