Al parco di via Luigi Prina fa il suo ritorno la Festa Democratica

Anche quest’anno il PD del Quarto Circolo organizza la Festa Democratica da giovedì 28 Giugno a giovedì 5 Luglio. Saranno otto splendide serate presso il parco di via Luigi Prina (Golosine – Verona).

Le serate saranno occasione per gustare buoni piatti, per farci deliziare dagli artisti che ci accompagneranno durante l’arco delle serate e per discutere di tematiche politiche locali e nazionali. Ad aprire la festa giovedì 28 giugno ci sarà il Presidente del Partito Democratico Matteo Orfini.

Il programma delle serate

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

20:00: Aperitivo di apertura con il Presidente del PD Matteo Orfini

↳ 20:00: intervista pubblica

↳ 20:30: dibattito aperto con iscritti e militanti PD

↳ dal termine e fino alle 23:30 cena con il Presidente del Partito presso gli stand della festa

21.30: Serata Non Solo Nomadi, Covers ’60 ’70 ’80 con i Senza Fissa Dimora (http://www.sfdcover6070. altervista.org/)

VENERDÌ 29 GIUGNO – MENU SPECIALE DI PESCE

19:45: Il PD nelle circoscrizioni con Elisa Dalle Pezze e Rita Andriani, presidenti della II e VI circoscrizione

21.15: Concerto Musica Italiana Acustica con i Giardini Pubblici

SABATO 30 GIUGNO

19:45: L’Europa che vogliamo con Donata Gottardi (già europarlamentare, docente di Diritto del lavoro), Enrico Peroni (responsabile Europa Pd Veneto), Luigi Ugoli (segretario cittadino Pd verona)

21.15: Jam Session Democratica, porta il tuo strumento e suona insieme ad altri artisti

DOMENICA 1 LUGLIO

19:45: “Lavoretti”: lavoro giovanile e precarietà ai tempi di internet con i Giovani Democratici

21.15: Concerto Swing, Blues & Rock’n’Roll con la Zenari Band

LUNEDÌ 2 LUGLIO

19:45: Incontro con i parlamentari veronesi del PD: Vincenzo D’Arienzo, Gianni Dal Moro, Alessia Rotta, Diego Zardini

21.15: Concerto Musica Folk con I Briganti del folk

MARTEDÌ 3 LUGLIO

19:45: Buone amministrazioni al femminile con Graziella Manzato (sindaco Sommacampagna), Paola Zanolli (vicesindaco Pescantina). Modera Luigina Zappon, responsabile diritti e parità di genere PD Legnago.

21.15: Concerto Musica Rock Anni ‘60 e ’70 con i SIXTY

(http://www.60s4ever.it/)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO

19:45: Incontro con i quattro consiglieri comunali PD: Federico Benini, Elisa La Paglia, Carla Padovani, Stefano Vallani

21.15: Serata Latina con la Musica di DJ SAMBU (Sambugaro Marco) e l’animazione di DIEGO EL SABOR

GIOVEDÌ 5 LUGLIO

19:45: Qualità dell’aria e sviluppo a Verona sud con Chiara Martinelli(presidente di Legambiente Verona) e i gruppi consiliari PD della IV e V circoscrizione

20:45: Estrazione numeri vincenti lotteria 2018

21.15: Concerto Musica Rock Anni ‘80 e ’90 con i Dea Bastet