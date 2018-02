Al Teatro Laboratorio in scena "Pazze idee", l’eros nella canzone italiana

Sabato 24 ore 21 al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) è di scena “Pazze idee”, una conversazione di Enrico de Angelis, con proiezioni video e canzoni eseguite dal vivo da Giuliana Bergamaschi voce e Claudio Moro chitarra. L’amore nelle canzoni la fa da padrone, ma non sempre è stato trattato in maniera pregevole anche nei risvolti più legati alla fisicità, al sesso, alla sensualità.

Questa iniziativa propone repertori legati all’erotismo in canzone, sia esso affrontato con malizia allusiva o con chiarezza limpida, ma sempre con qualità di scrittura. Argomento e titolo riprendono una manifestazione che nel 2015 Enrico de Angelis, giornalista e storico della canzone, allora direttore artistico del Club Tenco, curò al Teatro del Casinò di Sanremo, manifestazione per la quale Milo Manara realizzò uno splendido disegno.

La conversazione è corredata da molti esempi in video e da brani eseguiti dal vivo da Giuliana Bergamaschi, cantante veronese specializzata in proposte di pregio, il cui repertorio, in questo caso, passa da canzone maliziose degli anni ‘20 a capolavori di Fabrizio De André, Ivan Graziani, Fabio Concato, nonché proprio la “Pazza idea” lanciata da Patty Pravo, che dà il titolo alla serata.

In video vengono documentati brani esemplari di Fred Buscaglione, Renato Carosone, Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Paolo Conte, Gianna Nannini, Vasco Rossi e altri.

Info 045/8031321 – 3466319280 www.teatroscientifico.com