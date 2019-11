Pausa pranzo zen con "Yoga in the lab" in via Albere a Verona

I lunedì in via Albere sono più belli con lo yoga in pausa pranzo! Francesca Accorsi, insegnante diplomata ed esperta, guida il gruppo in una bolla di pace, lontano dalle rigidità dello stress quotidiano verso la flessibilità, con la dolce calma del respiro e un sottofondo musicale.

Il piccolo gruppo di massimo 8 persone garantisce di ricevere un'attenzione personalizzata. La location immersa in un giardino privato dona senso di protezione per lasciarsi andare lontani dal traffico cittadino. Il corso è rivolto a uomini e donne, tutti i livelli di preparazione anche principianti assoluti, nuove iscrizioni durante l’anno su prenotazione.

Prossima lezione: lunedì 25 novembre 2019, ore 13.10 e i lunedì a seguire. Prenotazioni: easygreenverona@gmail.com, tel. 347 894 38 35.

Prima lezione gratuita del corso promossa dall’associazione EasyGreen nell’ambito del progetto @viaalbereverona.

Informazioni e contatti

Presso VianiLab via Albere 10, Verona

Più dettagli (consigli e benefici) qui: https://www.viaalbereverona.com/2019/11/10/yoga-in-the-lab-in-via-albere-il-benessere-in-pausa-pranzo/