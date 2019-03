La sacerdotessa del rock Patti Smith torna al Festival della Bellezza: live al Teatro Romano

Patti Smith, la sovversiva “sacerdotessa del rock”, l’11 giugno al Teatro Romano, in occasione del Festival della Bellezza, presenta "Words and Music", uno speciale concerto-reading acustico accompagnata da Tony Shanahan, con alcune delle sue più famose canzoni e delle sue più amate poesie. Un epico viaggio surrealista, beat e rimbaudiano in cui si compenetrano le diverse anime dell’icona newyorkese, che ha esplorato il mondo e l’animo umano in tutte le sue molteplici forme d’arte.

Annoverata tra le celebrità della "Rock and Roll Hall of Fame", è un’icona della poesia trasversale; amata e discussa, influente e idealista, è un vero e proprio mito del rock che ha attraversato le generazioni, riconosciuta tra gli artisti contemporanei più influenti.

Giunta a New York poco più che ventenne nel 1967, dove divide l’appartamento con il non ancora celeberrimo fotografo Robert Mapplethorpe, ne scala gradualmente il movimento culturale imponendosi al centro dell’élite intellettuale di cui nel decennio successivo diventa la carismatica Sacerdotessa tra precursioni punk e slanci new wave. Scrive con Sam Shepard la commedia Cowboy mouth, pubblica la silloge poetica Seventh Heaven - Witt, scrive canzoni per i Blue Oyster Cult. Nel 1974 incide Hey Joe di Jimi Hendrix, nel novembre 1975 John Cale le produce l’album di debutto Horses, considerato tra i migliori della storia del rock; nel 1976 è la volta DI Radio Ethiopia ispirato alla “seconda vita” di Rimbaud.

Nel 1978, dopo l’incontro con Bruce Springsteen, il successo mondiale con l’album Easter, il cui brano Because The Night la fissa nel panorama rock internazionale di tutti i tempi. Nel 1979 l’album Wave precede l’abbandono delle scene all’apice del successo. Nel 1988 torna al successo con Dream of life e il singolo People have the power. Nel 1996 incide Gone again con Tom Verlaine, John Cale e Jeff Buckley. Seguono Peace and noise nel 1997, Gung Ho nel 2000, Land nel 2002 e Trampin’ nel 2004. Le ultime tre opere letterarie, Just Kids, M-Train e Devotion si possono considerare altrettante tappe della sua autobiografia. Il 10 dicembre 2016 ritira il Nobel per la Letteratura in nome di Bob Dylan.

Il festival della bellezza

Con eventi ideati per il festival in format teatrale, concerti e spettacoli unici e in prima nazionale, teatri sempre esauriti con oltre 50.000 presenze, il Festival della Bellezza è oggi un unicum nel panorama culturale italiano, punto di riferimento per riflessioni sulla bellezza espressa nell’opera di grandi artisti in scenari di grande storia e suggestione architettonica e artistica. Organizzato dall’associazione Idem con la direzione artistica di Alcide Marchioro, il festival è promosso dal Comune di Verona.

Informazioni e biglietti

Vendita sui circuiti Ticketone e Geticket

Platea: 50€ più d.p.

Gradinata: 34€ più d.p.

Sconto studenti: 20%

Web: www.festivalbellezza.it

(fonte foto Festival della Bellezza, Marilisa Capuano - Patti Smith and Tony Shanahan - photo credit Elena Braghieri)