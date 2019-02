Party di chiusura del "Path Festival" con due grandi ospiti al Colorificio Kroen

Due grandi ospiti in console al Colorificio Koren, sabato 16 febbraio 2019, per il party che chiude Path festival 2019. Mumdance è uno dei dj e produttori più rispettati del Regno Unito; Mana presenterà il nuovo LP in uscita a marzo sulla Hyperdub di Kode 9. Bar room gestita dai resident djs di OiO, una delle realtà più interessanti nel panorama elettronico cittadino

Sabato 16 febbraio

PATH FESTIVAL

MUMDANCE

(Tectonic Recordings | UK)

MANA

(Hyperdub Records | It)

UNGUEST + DISORDER

(OiO | It)