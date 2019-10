Alle Gallerie Mercatali di Verona il Path Festival in occasione di ArtVerona

ArtVerona Fiera d'Arte per la sua 15esima edizione organizza un grande evento negli spazi delle ex Gallerie Mercatali, una struttura di archeologia industriale di 6.400 metri quadrati nel quartiere di Veronafiere.

Lo spazio sarà animato da Loony Park, una monumentale installazione di Norma Jeane, attorno a cui nella serata di venerdì si svilupperà un party con una line-up d'eccezione che vede Actress, Laurel Halo, Elena Colombi e Futuro Tropicale avvicendarsi in console fino a notte tarda. La line-up, curata da Path Festival, prevede anche il lavoro di Daniele Fabris e Giacomo Ceschi, che sonorizzeranno l’installazione di Norma Jeane dopo il tramonto.

La festa continua anche sabato 12 ottobre con la performance di Monga-Ceschi-Furlani e il dj set di Shinoby, Daniele Raimondi, Logos e Osvil D. Art direction and design by @agenziadelcontemporaneo @avventuroso + Image by @pietro_cocco

Line up

Venerdì 11 ottobre 19 - 02

Evento gratuito con registrazione obbligatoria

https://bit.ly/2ltJQDD

Sabato 12 ottobre 23 - 02

MONGA/FURLANI/CESCHI pres "AUTOMA"

SHINOBY b2b DANIELE RAIMONDI (Istheway | LeDisque)

LOGOS (oio)

OSVIL D (Blush recordings)

Evento gratuito con registrazione obbligatoria

https://bit.ly/2jXAj7g

Informazioni e contatti

Gallerie Mercatali | Viale del Lavoro, parcheggio PalaExpo

Venerdì 11 ottobre: 19 - 02.

Sabato 12 ottobre: 23 - 02.

Evento a numero chiuso, con registrazione obbligatoria, fino a esaurimento posti. L’accesso è riservato a soli maggiorenni, con documento d’identità.

