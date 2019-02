Grande appuntamento in Gran Guardia con la "PassionArt Tattoo Convention"

PassionArt Tattoo Convention, dal 23 al 24 febbraio presso la Gran Guardia di Verona, è un evento per tutti, per chi tatuato lo è già, per chi non lo è ancora e per coloro che vogliono conoscere e avvicinarsi all’arte di questa tecnica antichissima.

Il programma

Puoi scegliere tra più di 100 artisti presenti in convention e farti tatuare in loco.

Durante i due giorni di manifestazione, potrai assistere a diversi spettacoli di, dj music, dance show, tattoo contest e altre show performance.

All’interno della manifestazione è a disposizione un bar ristorante per godere di momenti di relax.

Informazioni e biglietti

Il ticket di ingresso giornaliero è di 15,00 euro, è acquistabile presso la cassa durante i giorni di manifestazione o online, maggiorato dei costi di prevendita.

La manifestazione è aperta sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00