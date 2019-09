Gruppo di cammino urbano con focus via Albere e dintorni a Verona

Prosegue di settimana in settimana, una bella inziativa: camminate di un’ora circa partendo da via Albere Verona, che è la strada romana via Postumia, per scoprirla ed esplorare la verde Spianà e i quartieri vicini. Anche questa settimana l'evento novità del quartiere siamo noi: un gruppo di persone sorridenti che a piedi scopre scorci interessanti, amplia la cerchia delle amicizie tra generazioni e partecipa agli eventi locali.

Dalla scorsa settimana abbiamo introdotto una variante settimanale, la "Camminata Veloce": lunedì 9 settembre i più allenati saranno liberi di staccarsi dal resto del gruppo per camminare insieme tra loro ad un passo decisamente più sostenuto e tonificante.

A piedi verso la cultura: venerdì 13, termineremo la nostra Camminata alla sala Lucchi (dietro lo stadio Bentegodi) così, chi vorrà, potrà partecipare alla presentazione del libro “Borgo Milano nel Novecento” scritto dal dottor Davide Peccantini dell'associazione Quartiere Attivo. Il libro descrive la storia di alcuni luoghi che siamo soliti visitare con le nostre Camminate.

A piedi verso la storia: sabato 14, a metà Camminata si può scegliere di completare il percorso ritornando in via Albere, oppure di partecipare alla visita guidata “Lungo la via Postumia”.

Per prenotare la visita “Lungo la via Postumia” con la guida artistica del prof. Lollis occorre prenotare scrivendo a ctgleali@gmail.com (è previsto un contributo di euro 5 da versare a CTGLeAli il giorno dell'incontro). La visita guidata si snoda lungo la via Postumia che siamo soliti visitare con le nostre Camminate.

Partiti in quattro siamo ormai circa 40 persone: abitanti di via Albere, Stadio, Borgo Milano, Borgo Roma, Santa Lucia, Alpo, San Massimo, centro storico...regalati un'ora di benessere spensierato, unisciti a noi!

DOVE - Ritrovo (e ritorno) all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto e unisciti a noi.

QUANDO - Gli appuntamenti vengono annunciati sulle pagine Facebook di ViaAlbereVerona e EasyGreen; in alternativa si può chiedere di essere avvisati scrivendo a easygreenverona@gmail.com. Inoltre chi preferisce può chiedere nell’email di far parte del Gruppo Whatsapp dedicato (specificando il proprio numero di cellulare).

PIOGGIA - Con pioggerellina leggera l’uscita è confermata, in caso di pioggia intensa ci si vede l’appuntamento successivo.

COSTI - Si tratta di appuntamenti adatti a tutti, non serve iscrizione, gratuiti.

Informazioni e contatti

Altri dettagli utili sul sito www.viaalbereverona.com

È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio e delle relazioni di buon vicinato.

Web: Pagina Facebook di via Albere Verona

Mail: easygreenverona@gmail.com