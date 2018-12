Escursione nella natura a Malga Biancari

Brevi camminate nella natura (tutte da 1h30 - 2h) sulle colline a nord ovest di Verona per fare del sano movimento lontano dallo smog e... per prendersi tutto il sole che c'è d'inverno, quando la luce scarseggia. Gli itinerari si svolgono prevalentemente su stradine sterrate o sentieri per cui venite con scarpe sportive.

Programma con orario e luoghi di ritrovo

Lun 03/12 ore 14:00 a Quinzano (di fronte al municipio)

Mer 05/12 ore 10:00 a Marano di Valpolicella (Malga Biancari)

Ven 07/12 ore 14:00 ad Avesa (piazza).

Lun 10/12 ore 14:00 a Quinzano (di fronte al municipio)

Mer 12/12 ore 10:00 a Marano di V. (Malga Biancari)

Ven 14/12 ore 14:00 ad Avesa (piazza)

Lun 17/12 ore 14:00 a Quinzano (di fronte al municipio)

Mer 19/12 ore 10:00 a Marano di V. (Malga Biancari)



Per partecipare basta iscriversi anche via whatsapp al 3756104267.

Quote: 3 euro adulti, gratis i bambini fino a 10 anni.

Per altre info 3756104267.