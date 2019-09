Da via Albere visite guidate gratuite ogni giorno come antistress naturale

Prosegue di settimana in settimana, una bella iniziativa: camminate di un’ora circa partendo da via Albere Verona, che è la strada romana via Postumia, per scoprirla ed esplorare la verde Spianà e i quartieri vicini.

Chi siamo? Un gruppo di persone sorridenti che a piedi si mantiene attivamente in salute, scopre scorci interessanti, amplia la cerchia delle amicizie tra generazioni e partecipa agli eventi locali.

Camminiamo 6 giorni su 7, a volte al mattino a volte alla sera, richiedi gli aggiornamenti settimanali scrivendo a easygreenverona@gmail.com (preferisci Whatsapp? scrivi nell'email il tuo numero di cellulare)

In particolare questa settimana:

Mercoledì 18 settembre Camminata Veloce: i più allenati saranno liberi di staccarsi dal resto del gruppo per camminare ad un ritmo più rapido.

Sabato 21 settemebre con la Camminata andremo in visita guidata all'interno di Forte San Procolo in collaborazione con l'associazione "Verona Città Fortezza" - sono consigliate scarpe chiuse e torcia, pantaloni lunghi, antizanzare (libera donazione per acquistare l'attrezzatura per il recupero del Forte).

Domenica 22 settembre con la Camminata andremo agli ex Magazzini Generali per l'evento Stati Generali della Cultura e dell'Arte Veronese - Un due tre... arte - Cutura e Intrattenimento - GEP - Giornate Europee del Patrimonio 2019 con Food & Beer Festival Cucine a Motore - Food Truck Festival.

DOVE - Ritrovo (e ritorno) all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto e unisciti a noi.

COSTI - Si tratta di appuntamenti adatti a tutti, non serve iscrizione, gratuiti.

Con noi o con chi vuoi scopri la bellezza del nostro quartiere Stadio a Verona e dintorni!

Informazioni e contatti

È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio e delle relazioni di buon vicinato.

Web: Pagina Facebook di via Albere Verona

Mail: easygreenverona@gmail.com

