Passeggiata sociale a sei zampe con "Orme nel cuore onlus" a Verona

Orme nel cuore onlus in collaborazione con Cooperativa Sociale la Gramigna Vi aspetta sabato 27 luglio alle ore 9.30 alla passeggiata sociale dove cani e proprietari possono esercitarsi nell’arte della comunicazione uomo-cane e cane-cane. Non è un corso d’addestramento e non è un corso di gioco tra cani.

È un momento dove cani e persone possono stare insieme in armonia. Sono graditi cani che accettano di stare in un gruppo di cani e persone. La passeggiata sarà accompagnata da educatori cinofili.

Informazioni e contatti

Ritrovo ore 9.30 in Via Belluno 26 /zona Porto San Pancrazio - VR nel piazzale della Cooperativa Sociale la Gramigna.

Durata passeggiata 1 ora 1/2 circa con zona bagno per i cani.

Passeggiata gratuita aperta a tutti.

Mail: info@ormenelcuore.it

Facebook: www.facebook.com/OrmeNelCuore

Web: www.ormenelcuore.it