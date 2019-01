Passeggiata e visita guidata con il prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona

Dopo il periodo di feste, ricominciano le aperture della Biblioteca Capitolare organizzate in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona. Il primo appuntamento sarà l'evento “Passeggiata con il Prefetto” domenica 13 gennaio alle ore 15.00.

Mons. Bruno Fasani, prefetto della Capitolare, accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso i secoli di storia della biblioteca più antica al mondo ancora oggi funzionante. Qui studiarono il figlio di Carlo Magno, Pipino, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e tanti altri. Sopravvissuta al terremoto, alla peste, alle ruberie di Napoleone, all’alluvione del 1882 e alle bombe, oggi la Biblioteca Capitolare, “regina delle collezioni ecclesiastiche” come la definì il paleografo Elias Avery Lowe (1879-1969), custodisce un tesoro di oltre 1.200 manoscritti, 245 incunaboli, 2.500 cinquecentine, 2.800 seicentine e altri 70 mila volumi, oltre ad antichi strumenti per la stampa, opere pittoriche, strumenti musicali antichi ed altro ancora.

Strettamente collegata alla biblioteca è la pinacoteca del Capitolo dei Canonici, un angolo di Verona assolutamente sconosciuto, che conserva tesori di straordinaria bellezza. Grazie a questo tour esclusivo, i visitatori avranno anche la possibilità di entrare nel Museo Canonicale, generalmente chiuso al pubblico, e di ammirarne le opere custodite.

La visita guidata inizierà alle ore 15.00 presso la Biblioteca Capitolare, spostandosi successivamente nel Museo Canonicale e avrà una durata approssimativa di 2 ore. Il prezzo del biglietto è di 15€ e la prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati.

Informazioni

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Domenica 13 gennaio 2018 ore 15.00

Prezzo: euro 15 (gratuito fino ai 14 anni)

Prenotazione obbligatoria

tel. 388 5758902 – info@capitolareverona.it