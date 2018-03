Passeggiata nei musei civici con la direttrice Francesca Rossi in occasione del Mobility Day

Domenica 25 marzo 2018, in occasione del Mobility Day, viene offerta una magnifica occasione per scoprire, con sguardo inedito, alcuni dei Musei Civici della città di Verona: un percorso in tre tappe attraverso il nuovo Sistema Museale in compagnia della nuova Direttrice, Francesca Rossi, per scoprire e conoscere l'affascinante pittura di uno dei protagonisti del Rinascimento veronese: Giovan Francesco Caroto.

Programma della giornata:

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti.

Info e prenotazioni:

Segreteria didattica Musei civici

lunedì ore 9 - 13 e 14 - 15; da martedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 16.

Tel 045 8036353

segreteriadidattica@comune.verona.it

