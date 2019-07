Riscoprire paesaggi, luoghi e sapori della Lessinia "Passeggiando con Gusto"

Domenica 14 luglio 2019 torna l'iniziativa "Passeggiando con Gusto" alla scoperta di luoghi, paesaggi e sapori della nostra bella Lessinia.

Il programma

Dalle ore 8.30 alle ore 9

Presso il chiosco della Pro loco in Piazza Chiesa ritiro kit (per gli adulti: bicchiere con custodia che servirà per la degustazione dei vini, per i bambini fino ai 12 anni: berretto colorato)



Dalle ore 9 alle ore 9.30

Partenza per tutti i partecipanti da piazza Chiesa con accompagnatori



Ore 11/11.30 circa

Arrivo in località Baito dei Creci dopo aver percorso 5,2 km e degustazione dei “Gnochi sbatùi con la fioreta” ed un ottimo Pinot Grigio



Ore 13/13.30 circa

Arrivo in Piazza Chiesa a Bosco, Km 8, con degustazione di un secondo piatto a base di rosticciata di manzo con funghi, polenta e monte Veronese accompagnato da un superbo Valpolicella Superiore, musica e folklore.



Per finire ancora 200 mt per raggiungere la simpatica e accogliente azienda “Latte del Parco” e degustare l’ottimo gelato artigianale e conoscere le altre specialità prodotte in loco con il buon latte di montagna.



Si consiglia l’uso di scarpe da trekking mentre è proprio sconsigliato l’uso dei passeggini. Eventuali cani (socievoli) vanno tenuti al guinzaglio.

Informazioni, inscrizioni e contatti

I biglietti sono in vendita solamente presso l’ufficio turistico Lessinia4u di Bosco Chiesanuova da sabato 29/6 tutti i giorni e fino ad esaurimento nei seguenti orari: 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30 al prezzo di 20 euro per adulti e 12 euro per bambini dai 7 ai 12 anni, da 6 anni in giù gratis.

Pagina Facebook Pro Loco Bosco Chiesanuova

Ufficio Informazioni Turistiche IAT Lessinia4u - Bosco Chiesanuova

Sabato / domenica / festivi: 9.30/12:.0 - 16/19

Telefono: 045 2477050 / 393 8953923

Email: info@lessinia4u.com