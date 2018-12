Il party esclusivo di Capodanno al Ristorante La Torre 22

Un addio al 2018 in una location suggestiva, accompagnati da live music e dj set nella notte più eccitante dell'anno.

Food & Drink by: Ristorante La Torre22

Scegli tra Cenone o Buffet di Gala (serviti al tavolo) o Light Buffet al design Bar Corte22 dalle 22. DJ Set & Live Performances by: FEDERICO FERRARESE a.k.a. MR FEFE: commercial hits, tec-house, house story, ’70, ’80, ’90, reggaeton

Special guests

LUCA DONINI, sax & flutes Luca Donini Quartet

RICKY TURCO, drums & percussions Ricky Turco



Menu a partire da 50€ a persona: tutti includono la festa fino alle 3 di notte e il brindisi di mezzanotte.



Per informazioni

045 8619387

ristorante@hotelveronesilatorre.it

Posti limitati

