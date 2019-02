Aperta la call per la sezione off del festival di fotografia "Grenze" a Verona

Torna a Verona Grenze il Festival della fotografia internazionale giunto quest’anno alla sua seconda edizione. L’evento, organizzato dall’Università IUSVE, con il patrocinio dell’Istituto Design palladio e del Comune di Verona, sarà ospitato presso l’Arsenale militare dal 31 maggio al 3 giugno 2019.

Tema di quest’anno sarà il fuoco inteso come gesto tecnico che inquadra l’oggetto delineandone contorni e forme, ma anche come necessità etica che brucia il superfluo per incendiare la verità dei temi e delle questioni urgenti nella contemporaneità. Molti i maestri della fotografia che hanno finora aderito al concept, tra cui Filippo Romano, Martin Bruckmanns, Marta Giaccone, Natasha Rocchi, Giorgio Bombieri, Martin Gusinde, Roversi Andrea e Fiorella Iacono.

Il festival quest’anno dialoga con la città facendosi laboratorio per nuovi talenti ed artisti emergenti. Accanto a workshop e incontri andrà in scena nelle biblioteche e in alcuni teatri e libreria della città, la sezione Off aperta a principianti e professionisti.

Coerente con lo spirito del Festival la partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo. Info: https://www.grenzearsenalifotografici.com/.