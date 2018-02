"Parole senza età" in scena al Teatro Camploy di Verona

Come i proverbi disegnano un pensiero collettivo e condiviso, Parole senza età vuole essere un breve viaggio interculturale, tracciato dalla parola, dalla musica e dal movimento, nel paesaggio delle emozioni e delle immagini: un racconto talvolta fantastico che ci porta a riflettere sulle tappe della nostra vita, dalla nascita, all'età adulta, alla vecchiaia, con uno sguardo a quel momento che prosegue anche dopo la nostra vita terrena.

Parole senza età, in collaborazione con Museo Africano-Fondazione Nigrizia Onlus, è il nuovo progetto di ARTE3 liberamente ispirato ai proverbi africani, intesi come fonte di trasmissione della saggezza orale nelle culture che non utilizzano la scrittura.

I proverbi sono Parole senza età che attraversano la storia in un tempo ciclico, dove la fine di un vissuto si trasforma sempre in un nuovo inizio, e il termine di un'esperienza diventa ispirazione per azioni future.

In questo contesto, che trascende la tradizione africana, il fondersi tra musica, parola e coreografia da vita ad un flusso continuo tra reale ed immaginario accumunando valori tra civiltà diverse.

Il progetto è realizzato con il contributo di Fondazione Cattolica e Agsm e con il patrocinio del Comune di Verona.

Ricordiamo che parte del progetto si completa in un percorso laboratoriale presso il Museo Africano dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di I° e II°

