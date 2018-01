Parole in natura: incontro con storie, poesie, racconti e parole

Associazione Aurora - Ricerca del Benessere e Giardinieri Sociali ti invitano a tracciare il tuo percorso al Parco della Fonte, nell’incontro con storie, poesie, racconti e parole. Domenica 4 febbraio dalle 15.30 scendi da Piazza Garibaldi (San Michele Extra, Verona) e immergiti nelle voci, nei suoni e nelle immagini di autori e autrici come Erri De Luca, Jerry Spinelli, Michael De Munn e molti altri.



Al termine del percorso Aurora e i Giardinieri Sociali ti invitano ad un’ultima lettura collettiva, condividendo un piccolo ristoro! “Parole in Natura” è un progetto di ascolto, contatto e cittadinanza attiva curato dalle persone per le persone, per riportarci in uno stare comune, nell’essere Natura, insieme.



"Parole in Natura" è uno spazio-tempo dove ri-scoprire gli echi di narrativa, letteratura e poesia, voci di persone, accanto a quelle di alberi e piante. Uno spazio-tempo che possiamo dedicare all’ascolto della forma del parco, sia curata che incolta, e alle trasformazioni riflessive interne che scaturiscono stando a contatto, confronto e condivisione con voci e letture di parole diverse. Il progetto è a cura della Dott.ssa Enrica Pertile (responsabile dell’area Benessere dell’educazione interculturale e spirituale).

Per saperne di più visita la pagina del sito dedicata al progetto: http://auroracentrobenesserepsicologico.it/iniziative/benessere-educazione-interculturale-spirituale/parole-in-natura/

COME PARTECIPARE - L’iniziativa è aperta a tutti e a tutte, senza limiti d’età.

Se desideri contribuire all’attività o vuoi ricevere maggiori informazioni, puoi scrivere una mail a info@auroracentrobenesserepsicologico.it.