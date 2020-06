A Bardolino torna l'evento "Parole sull'Acqua" con ospite il regista Pupi Avati

Torna a Bardolino sabato 27 giugno e sabato 4 luglio “Parole sull’Acqua” la rassegna che da undici anni porta sulle rive del Lago di Garda i protagonisti della scena culturale italiana. Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare, rivista e rimodulata in due serate, ma soprattutto dedicata ad un unico filone che sarà quello del cinema. L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bardolino, in collaborazione con la Fondazione Bardolino Top e il Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino.

Ad aprire le danze il 27 giugno alle 20.30 nella nuova location di Parco Carrara Bottagisio sarà Pupi Avati, il grande maestro bolognese che dialogherà con il giornalista e conduttore de La Rosa Purpurea su Radio24, Franco Dassisti, a cui seguirà la proiezione de “Il signor diavolo”, ultimo lavoro del regista: «Poter avere a Bardolino e inaugurare questa nuova stagione di Parole sull’Acqua con uno dei più grandi registi italiani è un grandissimo orgoglio - ha commentato Nica Currò, assessore alla cultura del Comune di Bardolino - ma soprattutto un forte segnale di ottimismo e di ripartenza, non solo del turismo, ma anche della cultura e di tutte le attività ad essa collegate che tanto hanno sofferto in questi mesi e che hanno bisogno di essere messe di nuovo al centro dell’attenzione».

La serata si terrà a Parco Carrara Bottagisio, in cui sarà allestito un vero e proprio cinema all’aperto con 200 posti a sedere. Per partecipare all’edizione 2020 di Parole sull’Acqua sarà necessario prenotare il proprio posto sul sito www.bardolinotop.it. Il biglietto, che permetterà l’ingresso ad entrambe le serate, ha un costo di 20 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni AMO Baldo Garda e Croce Rossa Italiana Comitato Baldo Garda.

Prima dell’inizio degli appuntamenti sarà offerto un brindisi di benvenuto a base di Chiaretto di Bardolino offerto dal Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino, servito a tutte le persone sedute: «Nel rispetto di tutte le regole e con grande attenzione torniamo a occuparci di cultura», ha concluso Nica Currò.

