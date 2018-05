A Bardolino è in arrivo la IX edizione di "Parole sull'Acqua" con tanti illustri ospiti 

Ritorna a Bardolino, da venerdì 25 a domenica 27 maggio, Parole sull’Acqua. La rassegna, giunta alla nona edizione, propone nel centro lacustre il meglio dell’editoria coinvolgendo, nel nome della cultura, autori, giornalisti e attori amati dal grande pubblico. Per tre giorni, ospitati in una confortevole tensostruttura in Piazza del Porto, undici scrittori si alterneranno per dialogare con i lettori, per proporre analisi e letture all’insegna dell’attualità e del recente passato. La manifestazione, promossa dal Comune di Bardolino e voluta dall’assessorato alla cultura, sarà l’occasione per soddisfare tutti i gusti letterari, aprire una finestra su storie vere e incredibili o più semplicemente per sublimare l’arte della scrittura.

Reduce dal successo della trasmissione televisiva di Rai 3 “Sono Innocente” Alberto Matano, volto del Tg1, svelerà le vicende di persone che gridano la propria innocenza ma restano inascoltate. Toccherà invece a Luca Telese, compiere un’analisi di una stagione di lotta e di piombo che ha caratterizzato l’Italia. A spiegare il Corano, il libro più diffuso nel mondo ma anche il meno conosciuto, sarà Magdi Cristiano Allam mentre Giampiero Mughini, uomo che aborra la superficialità, proporrà la sua biblioteca ''ideale''.

Non mancherà lo spazio con le scuole, sotto la regia della scrittrice ed editor Beatrice Masini, specializzata in libri per l’infanzia, così come l’esordio letterario di una tra le più apprezzate attrici e registe: Laura Morante. Nel nutrito programma di Parole sull’Acqua, - gli incontri si svolgeranno alla mattina (ore 11), pomeriggio (17,45) e sera (19,15 e 21,15) - , spazio anche alla favolosa storia di sport di Nicola Rizzoli, terzo arbitro italiano a dirigere una finale dei Mondiali di calcio, e all’emergente Ilaria Tuti, nuova promessa del thriller italiano.

La profondità dei racconti di Marcello Fois faranno capolinea a Bardolino cosi come il gioioso inno al canto e alla fiaba con un’inedita Katia Ricciarelli. Non mancherà infine la travolgente spinta di un prete ribelle come don Antonio Mazzi, 88 anni di vitalità, passione e amore

Soddisfatta del cartellone d’incontri il vicesindaco e assessore alla cultura Marta Ferrari. “Mi sembra ieri quando siamo partiti nel proporre un’iniziativa unica nel genere per Bardolino e il territorio gardesano. Ricordo la diffidenza di chi sosteneva che con la cultura non si fanno presenze turistiche. Tutto questo è stato uno stimolo maggiore per arrivare ad un traguardo che i numeri, ma soprattutto i nomi degli scrittori partecipanti, attestano di grande qualità. Non è facile fare cultura ma è un dovere imprescindibile per un’Amministrazione comunale che crede nella crescita collettiva dei suoi abitanti e dei tanti lettori che ogni anno ci vengono a trovare”. Parole sull’Acqua si fregia del patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Verona, si avvale della collaborazione della Fondazione “Bardolino Top, ed è sostenuto dalle associazioni Albergatori e De Gustibus di Bardolino.

Il programma

Venerdì 25 maggio 2018

Ore 09,30 Beatrice Masini- Bompiani

Ore 19,15 Luca Telese – Cuori Contro – Sperling&Kupfer

Ore 21,15 Magdi Cristiano Allam – Il Corano senza veli- MCA Comunicazione

Sabato 26 maggio 2018

Ore 11,00 Giampiero Mughini - Che profumo quei libri - Bompiani

Ore 17,45 Marcello Fois – Del dirsi addio- Einaudi

Ore 19,15 Nicola Rizzoli - Che gusto c’è a fare l’arbitro - Rizzoli

Ore 21,15 Laura Morante - Brividi immorali - La nave di Teseo

Domenica 27 maggio 2018

Ore 11,00 Don Antonio Mazzi - Amori e tradimenti di un prete di strada – San Paolo

Ore 17,45 Ilaria Tuti – Fiori sopra l’inferno – Longanesi

Ore 19,15 Katia Ricciarelli – Vi canto una storia – Il Battello a Vapore

Ore 21,15 Alberto Matano - Innocenti – Rai Eri

Gallery