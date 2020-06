Parco Santa Teresa, un parco per tutti: iniziative culturali, sociali ed ecologiche

Nuova Acropoli spiega di aver stretto con il Comune di Verona un Patto di Sussidiarietà con l’obiettivo di curare, promuovere e sviluppare una nuova centralità per il Parco Santa Teresa. Il progetto nasce dalla collaborazione con le Biblioteche del Comune di Verona, l’associazione Sapere Aude, le cooperative Energie Sociali, La Nuova Stella e il suo progetto Welfcare.

Gli obiettivi

prendersi cura di questo spazio, rivitalizzandolo e trasformandolo in un polo attrattivo di socialità, convivialità e cultura;

ricreare una rete di associazioni, cooperative, enti e realtà del quartiere per sostenere a 360° la cittadinanza;

favorire la partecipazione della cittadinanza, ricreando occasioni per tutte le età;

offrire uno spazio coinvolgente in particolare per giovani, bambini e minoranze etniche;

valorizzare il quartiere, dando l’opportunità alla cittadinanza stessa di prendersene cura;

valorizzare e far conoscere le attività commerciali del quartiere che potranno sostenere il progetto e acquisire maggiore visibilità.

Attività proposte

Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19, per il periodo estate/autunno 2020 proponiamo le seguenti attività:

Bibliomobile…cultura all’aria aperta – In collaborazione con le Biblioteche del Comune di Verona mettiamo a disposizione 100 libri, video e documentari per tutte le età con un servizio di prestito e consultazione. Il martedì dalle 18.30 alle 21 (consulta le date sul sito).

Spazio dialogo al femminile – figure professionali a disposizione per informazioni, consigli, proposte e risorse per il benessere della donna, della famiglia e del territorio.

Sabato 13-27 giugno, 11-25 luglio e 22 agosto

Iniziative al Parco con animazioni per bambini, letture animate, laboratorio per costruire gli aquiloni, Bibliomobile e Spazio dialogo al femminile.

Il progetto nasce dalla condivisione e dalla partecipazione di tutti: diventa volontariato e protagonista per la nostra città!

Informazioni e contatti

Per informazioni e per collaborare è possibile rivolgersi a Nuova Acropoli Verona dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21 presso la sede in via Merano, 17 (Borgo Roma – traversa di via Scuderlando) oppure contattando il 3807689599 e scrivendo a: verona@nuovaacropoli.it.