Al Parco Natura Viva sono in arrivo i Concerti nella natura: "La voce della leggerezza"

Pianoforte, violino, flauto, oboe e contrabbasso: melodie classiche come non si sono mai udite, circondate dalla natura della sera e dalle specie animali ospitate al Parco Natura Viva di Bussolengo.

Giovedì 31 maggio, in collaborazione con Fondazione Arca, andrà in scena nel mezzo dei Sentieri d’Africa “La voce della leggerezza”, la prima serata dei “Concerti nella natura”, voluta dal Parco Natura Viva con lo scopo di raccogliere fondi per i progetti di conservazione delle specie a rischio estinzione. Ma non solo musica, compositori e animali: l’appuntamento sarà nutrito dalla presenza di un ospite speciale, che interverrà raccontando gli aspetti più affascinanti del proprio impegno per la salvaguardia della natura.

Il 31 maggio sarà presente uno dei più grandi evoluzionisti contemporanei: anche in questa occasione, Telmo Pievani svelerà agli ospiti i segreti della storia dell’uomo in un intervento dal titolo “Il più misterioso dono dell’evoluzione: la musica”. Come ogni serata esclusiva che si rispetti è stato pensato un biglietto “speciale concerto”, con posti limitati e prime file riservate ai visitatori abbonati.

La serata prenderà avvio alle 19:00 con l’ingresso del pubblico, per proseguire con la presentazione dell’ospite e con l’inizio del concerto alle 20:00, sulle note del Maestro Pietro Salvaggio al pianoforte e di Marcel Frumusachi al violino. All’interruzione del primo tempo verrà presentato il progetto di conservazione al quale è dedicata la serata di raccolta fondi, per poi riprendere in musica e proseguire con una cena a buffet. L’esperienza si chiuderà alle 22:30.