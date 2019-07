Al parco dei Missionari Comboniani "Ma…che estate - Africa sotto le stelle"  

Per il dodicesimo anno consecutivo, nel parco dei Missionari Comboniani, l’appuntamento estivo con tante proposte all’insegna dell’Africa è "Ma…che estate - Africa sotto le stelle".

Da giovedì 18 a domenica 21 luglio, un variegato calendario di iniziative che riguardano e si ispirano ai temi africani e all’incontro culturale. Come da tradizione il cinema africano con le proiezioni all’aperto, ma anche la musica jazz nata dall’incontro musicale tra generi differenti. Novità per l’edizione 2019 sarà l’opportunità di partecipare a un workshop teatrale che prevede la realizzazione di uno spettacolo, con attori professionisti e non, incentrato sul tema dei pregiudizi. E poi, l’immancabile e tanto partecipata festa conclusiva di domenica 21 insieme a oltre 10 comunità africane che vivono a Verona.

Si inizia giovedì 18 luglio , alle 21.30 , con una proiezione all’aperto in collaborazione con il Festival di Cinema africano di Verona: La mélodie (2018) opera prima di Rachid Hami, attore e regista francese di origini algerine. Simon un famoso e disilluso violinista che oramai suona più per dovere che per piacere, accetta, senza troppa convinzione, di insegnare la propria arte in una classe di allievi, per lo più figli di immigrati, nella banlieue parigina. I ragazzi sono scontrosi, disinteressati e provocatori. Riuscirà la musica a dare un’opportunità di riscatto agli irrequieti studenti?

Si prosegue alle 21.30 con una seconda proiezione all’aperto in collaborazione con il Festival di Cinema africano di Verona: Arriva dal Kenia il film Watatu [2015] di Nick Reding realizzato da una compagnia teatrale specializzata nel rappresentare i conflitti tribali e religiosi. Yusuf è un giovane “arrabbiato” che si è avvicinato al pensiero radicale. La famiglia non riesce a dissuaderlo, così la sorella decide di condividere il problema con la comunità di Mombasa. Saranno in grado di cambiare il tragico epilogo di questa avvincente storia?

Le serate sono a ingresso libero. Eventuali offerte saranno devolute ai progetti di Fondazione Nigrizia onlus. Tutti gli eventi si svolgeranno presso il parco dei Missionari Comboniani in Vicolo Pozzo 1, 37129 Verona (zona Piazza Isolo-San Giovanni in Valle). In caso di maltempo verranno svolti al coperto. Possibilità di parcheggio interno.

"Ma...che estate" è un ciclo di appuntamenti, eventi ed iniziative culturali che dall'estate 2006 i Missionari Comboniani propongono alla cittadinanza. Un'occasione per immergersi per un intero weekend in un'atmosfera tutta africana, con l'intento di promuovere e cercare di migliorare la conoscenza dell'Africa, delle sue infinite espressioni artistiche.

Informazioni e contatti

Museo africano, tel. 045-8092199; Mail: info@museoafricano.org; Web: www.museoafricano.org; Mail: milaniven@gmail.com - Facebook Ma...che estate