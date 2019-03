Al Parco Giardino Sigurtà la Corsa di Primavera sulle note della musica country

Avete mai sognato di correre o camminare in uno dei parchi più belli al mondo accompagnati dalle atmosfere country? Da non perdere allora l’appuntamento di domenica 17 marzo 2019 al Parco Giardino Sigurtà. Per il quarto anno consecutivo, i 600.000 metri quadrati del pluripremiato tesoro green ospiteranno, a partire dalle ore 10.00, La Corsa di Primavera – Country Edition, manifestazione ludico-motoria non competitiva (durante la quale si potrà anche camminare), che in questa edizione sarà arricchita dalle note country.

Il sottofondo di musica folk americana, i balli, cappelli da cow boy e camperos, le premiazioni dei migliori travestimenti a tema country in versione femminile e maschile e del gruppo più numeroso e la possibilità di scattare divertenti selfie saranno il leitmotiv dell’evento sportivo. Tre i percorsi proposti: il più breve si articolerà su un tragitto di 2,5 km, il medio vedrà 6 km di itinerario, mentre quello più lungo, di 10 km, avrà una novità ovvero si svilupperà anche nelle campagne limitrofe al Giardino. Sono già aperte le iscrizioni on line per i singoli e per i gruppi, con tariffe speciali.

Visto l’alto numero di adesioni, i pacchi gara erano destinati ai primi 4.000 iscritti alla corsa, quindi non sono più disponibili, tuttavia è possibile ancora iscriversi on line o in loco la mattina stessa della corsa (il Parco aprirà alle ore 9.00). L’evento si concluderà alle ore 13, ma chi partecipa alla corsa potrà restare all’interno del Parco per tutto il giorno (fino alle ore 18).

