Al Parco Giardino Sigurtà la mostra fotografica "Il parco da ieri a oggi"

Il Parco Giardino Sigurtà per il terzo fine settimana di giugno ospita due appuntamenti che incontreranno i gusti differenti dei visitatori: tra le coloratissime ninfee e le 30.000 rose sul celebre viale, i fruitori del Giardino potranno ammirare una mostra fotografica e/o cimentarsi nel gioco del tennistavolo (generalmente conosciuto come ping pong).

La mostra fotografica Il Parco da ieri ad oggi è un fantastico viaggio nel tempo che ripercorre la storia del Parco Giardino Sigurtà, in occasione del quarantesimo anno di apertura al pubblico (il Parco aprì per la prima volta i cancelli il 19 marzo 1978).

Le fotografe Stefania Pocchi, Roberta Veronese, Bruna Zavattiero e Laura Zinetti hanno selezionato le immagini più suggestive di questa oasi naturalistica, per una rassegna di scatti storici: protagonisti gli angoli più incantevoli del Giardino che si potranno così ammirare in una “veste” differente.

La mostra sarà inaugurata sabato 16 giugno e sarà in allestimento tutti i giorni fino all’11 novembre 2018 nelle sale adiacenti alla Fattoria Didattica.

L’ingresso all’esposizione è gratuito previo pagamento del biglietto di entrata al Parco.

Domenica 17 giugno 2018 torna, invece, l’appuntamento con il tennistavolo, in collaborazione con la società Tennistavolo di Castel Goffredo. Nella fantastica cornice fiorita del Parco Giardino Sigurtà, i campioni di questa disciplina sportiva, riconosciuta a livello olimpico, si sfideranno a colpi di racchetta coinvolgendo i visitatori di tutte le età! Si potrà infatti giocare con i campioni e saranno a disposizione 11 tavoli: l’obiettivo degli organizzatori, infatti, è quello di stimolare la curiosità di chi verrà al Parco e avvicinare i visitatori di tutte le età a questo sport.

Saranno presenti: la squadra A1 femminile, prima classificata in nazionale nella stagione 2016/2017, le campionesse paralimpiche Giada Rossi e Michela Brunelli, il direttore tecnico dei paralimpici Alessandro Arcigli, Marco Rech Daldosso che vanta diversi titoli italiani giovanili, Damiano Seretti, oro nei Campionati Italiani del 2017, Chiara Colantoni, numero 1 in Italia e vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati Italiani assoluti in doppio femminile con la compagna di squadra Le Thi Hong Loan. Ci sarà anche il vicecampione tedesco Kilian Ort e numerosi giovani campioni d’Italia nelle varie categorie.

L'evento è gratuito, previo acquisto del biglietto di entrata al Parco.

Per ulteriori informazioni: www.sigurta.it