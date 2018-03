Appuntamento al Parco Giardino Sigurtà per giocare e divertirsi con le "Tradizioni d'Italia"

Domenica 25 marzo 2018, dalle ore 10 alle 18, al Parco Giardino Sigurtà si respirerà un’atmosfera particolare, grazie all’evento Gioca con le Tradizioni d’Italia, organizzato in collaborazione con l’Associazione Giochi Antichi. Questa realtà ricerca, studia e sostiene il gioco tradizionale sul territorio italiano e mondiale. Fa parte di AEJeST (Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels) ed è ideatrice di Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada, candidato UNESCO al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

Grandi e piccini potranno così intraprendere un viaggio tra i giochi e le tradizioni popolari italiane, trascorrendo una giornata al Parco indimenticabile: tra un’attività e l’altra, i fruitori di questo tesoro verde di 600.000 metri quadrati potranno anche scorgere l’inizio di Tulipanomania, la fantastica fioritura di oltre un milione di coloratissimi tulipani!

Si potrà scoprire il gioco del penacio, piedritto, ruzzolone, sbürla la rôda, pallone con il bracciale e il trucco da terra, circondati dai trampolieri e da variopinti aquiloni in volo. Questi giochi tradizionali sono ancora regolarmente praticati dalle comunità di gioco ospiti e provengono da differenti regioni d’Italia, raccontando così il territorio in cui sono nati. Ci sarà anche l’occasione per i visitatori di tutte le età di cimentarsi nei passatempi di una volta, con la possibilità di vincere un simpatico omaggio.

L’evento è gratuito (previo acquisto del biglietto di entrata al Giardino) e per partecipare non è necessaria la prenotazione.