Cosa c’è di più divertente che festeggiare la Pasqua con una caccia alle uova in un favoloso giardino? Da non perdere, per i più piccoli, questo evento che torna nella sua seconda edizione ancora più coinvolgente! Torna al Parco Giardino Sigurtà la "Caccia alle uova di Pasqua" sabato 11 aprile 2020, quando da cornice all'evento vi saranno un milione di coloratissimi tulipani!

L'evento si terrà alla Fattoria Didattica dove gli animatori coinvolgeranno i più piccoli dalle 10 alle 17 (pausa ore 13-14). I bambini avranno tre minuti di tempo per trovare più uova possibili e alla scadenza del tempo dovranno tornare dagli animatori e consegnare le uova: ad ogni uovo trovato corrisponderà un ovetto di cioccolato che il Parco donerà come premio.

Si terrà anche un "pre-show" durante il quale i bambini potranno comporre il loro cestino prima di giocare e novità 2020 sarà la presenza di un uovo d'oro nascosto con le altre uova da cercare e il giovane partecipante che lo troverà avrà diritto ad un premio.

