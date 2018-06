Al Parco Giardino Sigurtà una giornata dedicata ai più piccoli con "Lo show per i bambini"

Al Parco Giardino Sigurtà ritorna domenica 10 giugno Lo Show per i Bambini, la giornata per i più piccoli: dalle ore 10 alle 18 i 600.000 metri quadrati del Parco accoglieranno strepitose esibizioni in vari punti dell’oasi naturalistica: l’occasione per scoprire gli angoli più suggestivi del Giardino in… allegria!

Tante saranno le esibizioni: dai due spettacoli con pupazzi di gommaspugna “I tre porcellini” e “Lino il topolino coraggioso” proposti dal Centro Teatrale Corniani, burattinai professionisti dal 1944, allo show di marionette a filo “Il fil’armonico” ad opera del Teatro Tages, che vanta spettacoli in tutto il mondo, dalle esilaranti performance di Claudio Madia, attore, giocoliere, acrobata ed equilibrista conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione Rai in onda negli anni ‘90 L’albero Azzurro, ai numeri di Diego Draghi, artista che ha lavorato per Sky e Mediaset, tra giocoleria, magia comica ed equilibrismo.

A rendere ancora più entusiasmante la giornata, ci saranno il clown Ferux con le sue bolle di sapone enormi, un’area dove ci si potrà divertire con i giochi giganti di legno, il Truccabimbi con gli artisti dell’Italian Body Painting Festival e molto altro ancora!

L’evento è gratuito (previo acquisto del biglietto di entrata al Giardino) e per partecipare non è necessaria la prenotazione.