Al Parco del Centro Comunitario di Raldon in scena lo spettacolo "Il pesciolino d'oro"

Giovedì 20 giugno alle ore 21 presso il Parco del Centro Comunitario di Raldon in Via San Giovanni Bosco, 8 a Raldon, va in scena lo spettacolo "Il pesciolino d'oro" con la compagnia Teatro Armathan.

Spettacolo di Franca Guerra con Marco Cantieri, Franca Guerra

Sembra un giorno come un altro! Lui va a pescare in riva al mare e sua moglie lo aspetta a casa, sperando di poter cucinare del pesce e non il solito misero pasto di tutti i giorni.

La loro casa è piccola e umile, la vita è semplice, ma il loro cuore non esprime tristezza. Sono contenti, assaporano il gusto delle cose vere e non sono interessati al superfluo.

Ma la tentazione di cambiare la loro vita riempiendola solo di cose che non servono, arriva sotto forma di un piccolo pesciolino dorato che desidera ringraziare il pescatore per avergli salvato la vita. Esprimete un desiderio e vi sarà esaudito!

Ingresso libero

In caso di maltempo lo spettacolo si sposterà nel Teatro del Centro Comunitario di Raldon.