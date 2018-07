Al parco comunale di Monteforte d'Alpone è in arrivo "Arrogantemente Birra"

Per un fine settimana Monteforte d’Alpone (Verona) diventerà la capitale della birra artigianale. Dal 27 al 29 luglio, infatti, il parco comunale del Comune a più alta densità viticola d’Italia ospiterà la 4a edizione di “Arrogantemente Birra”.

Protagonisti dell’evento, organizzato dalla Pro Loco, saranno nove birrifici: Birra Cimbra, Gambrinus, Birra Theresianer, Birra della Valpolicella, Birra Monte Baldo, Piccolo Birrificio Clandestino, FACCIdabere, Piccolo Birrificio Ateo, Lucky Brews - Birra Artigianale Italiana. Inoltre, saranno presenti una selezione di birre senza glutine e, nei giorni di sabato e domenica, dei gonfiabili per bambini.

Alla birra faranno compagnia lo street food (Little Charlie, The Vintage Caravan, Ape Cesare, Da Albino Pesce Fino, Mailde del Monticino, Le Zero Grano per tutti, International Street Food di Bautista Hilda, Brusco Bono, Amor di Patata) e la musica dal vivo. Venerdì 27 luglio alle 18 ad aprire le danze sarà dj Mirko Beat Bastelli, a cui seguirà alle 20.30 il rock blues dei The C.Zek Band e alle 22 il power rock dei West Coast Band; sabato 28 luglio suoneranno gli Lumakalè alle 19, gli Accordi Vocali alle 20.30 e i Freaky Folks Brothers alle 22. Infine domenica 29 luglio si esibiranno dj Luca Santacà alle 16, i Black Cat and Dirty Blues alle 18, gli Armata Brancaleone Band alle 22, dopodiché la festa si concluderà con alcune cover rock degli Zero.one.