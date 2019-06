Torna "Parchi in movimento" a Verona: yoga ed attività fisica per tutti all'aria aperta

Attività fisica per tutti, nei giardini della città. È il connubio ambiente e benessere il protagonista dell’iniziativa "Parchi in movimento", che per tutta l’estate vedrà le aree verdi di Verona e provincia diventare delle palestre a cielo aperto.

Stretching, difesa personale, yoga, ginnastica dolce e Tai Chi, Qì Gong, pilates, danza gioco per bambini e parkour. Un programma per tutti i gusti, con l’obiettivo di invogliare il maggior numero di cittadini a dire addio alla sedentarietà. Anche per questo, tutte le discipline proposte sono completamente gratuite.

Verona partecipa con due Circoscrizioni, la seconda e la sesta, che mettono a disposizione le aree verdi di via Ippolito Nievo in Valdonega, via Baganzani come già ricordato in Borgo Trento, parco Santa Croce in via Verdi e parco S. Marco nel quartiere di Borgo Venezia, il parco San felice in via Belvedere, il parco San Giacomo in Borgo Roma.

Tutte le attività sono libere e gratuite. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3485534269 oppure inviare una mail a verona@uisp.it. Programma completo delle iniziative sulle pagine web delle Circoscrizioni 2ª e 6ª.