Primo weekend a Verona con 19 aree giochi nei parchi aperti: l'elenco completo

Da sabato, torneranno ad aprire 19 parchi gioco della città. Lo straordinario risultato è frutto della collaborazione avviata dall’amministrazione con esercito, vigili del fuoco, alpini e associazioni che affiancheranno Amia nella sanificazione quotidiana dei giochi presenti in queste aree verdi. Le linee guida diramate dal dipartimento delle Politiche per la Famiglia, infatti, impongono la «pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera» degli elementi che vi si trovano all’interno. Per la città di Verona si tratterebbe di oltre 3.100 giochi, suddivisi tra 99 parchi comunali e una ventina di aree attrezzate, da sanificare ogni giorno. Il lavoro di squadra attivato dall’amministrazione garantirà l’accesso ad almeno un paio di parchi gioco per Circoscrizione.

I parchi gioco che apriranno nel prossimo fine settimana sono:

In 1ª Circoscrizione, Raggio di Sole in circonvallazione Raggio di Sole, Corte del Duca in via Borgo Tascherio, Santa Toscana in via San Sepolcro e l’area giochi Bastione San Procolo in via Lega Veronese.

In 2ª Circoscrizione Parco Colombare in via Castello San Felice, Valdonega in va Nievo e Arsenale in piazza Arsenale.

In 3ª Circoscrizione il parco Disco Volante in viale Palladio e Cuore Verde in via Brigata Aosta.

In 4ª Circoscrizione il parco giochi di via Murari Bra e di Madonna di Dossobuono in via Santuario della Salute.

In 5ª Circoscrizione il parco Santa Teresa in via Ongaro e il parco San Giacomo in via San Giacomo.

In 6ª Circoscrizione il parco San Felice Extra in via Belvedere.

In 7ª Circoscrizione il parco Achille Forti in via Anti e il parco Bosco Buri in via Bernini Buri.

In 8ª Circoscrizione, l’area giochi di via dei Tigli, l’area giochi di via Bakhita e il parco Paradiso delle Stelle a Santa Maria in Stelle.

