"La paranza dei buonisti" in Feltrinelli con Il terzo segreto di satira

Lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 18, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Il terzo segreto di satira, il collettivo satirico del web più amato d’Italia che presenta il nuovo libro "La paranza dei buonisti". (Longanesi).

Un irriverente anti-manuale di istruzioni per imparare a sopravvivere e mimetizzarsi nell’era del “homo homini lupus” 2.0. Celebri per i loro video satirici di costume e attualità, i ragazzi del Terzo Segreto di Satira, collettivo nato sul web e poi approdato dappertutto, delineano le indispensabili strategie salvavita per chi si sente non propriamente a suo agio nell’Italia dei nostri giorni: populista, sovranista e un po’ fascista. Nell’era dell’odio, della comunicazione in 140 caratteri, degli slogan urlati e del “chiudiamo i porti”, le persone comuni dai toni pacati, bollate come “buoniste” e accusate di essere soltanto dei “radical chic”, possono fare solo due cose: sopravvivere e mimetizzarsi.