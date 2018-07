Il cantautore Paolo Russo in concerto sul Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro

Martedì 03 luglio torna la musica d'autore all'Hotel Corte Ongaro, con il bravissimo cantautore siciliano Paolo Russo, in tour per presentare l'album Relativamente. L'album ha una marcata matrice jazz pianistica e la grande duttilità crea brani diversi tra loro, che entrano subito in testa per le qualità melodiche. I testi sono intelligenti e attuali, alcuni dei quali in dialetto siciliano.



Ad accompagnare Paolo Russo: Piano e voce

Martino De Franceschi: Contrabbasso

Francesco Casale: Batteria



Aperitivo e buffet dalle ore 18.00

Inizio concerto alle ore 21.00



Concerto e prima consumazione: Euro 10,00

Prenota il tuo posto registrandoti all’evento.