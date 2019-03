Lo scrittore Paolo Roversi presenta in Feltrinelli il suo nuovo thriller "Addicted"

Giovedì 14 marzo 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con lo scrittore e sceneggiatore Paolo Roversi che presenterà il suo nuovo thriller "Addicted" (Sem Libri). Interviene Roberto Fasoli.

Un thriller teso e avvincente che indaga nei meandri reconditi della psiche umana e nei suoi lati più oscuri governati dalle dipendenze. Rebecca Stark è una brillante psichiatra londinese che ha messo a punto un innovativo sistema per guarire le persone dalle proprie ossessioni. Il metodo Stark è così efficace che un magnate russo, Grigoriy Ivanov, decide di affidarle la conduzione della Sunrise, la prima di una serie di cliniche all’avanguardia che serviranno per affrancare le persone dalle loro peggiori pulsioni. Viene così lanciata una campagna pubblicitaria a livello mondiale.

La prima clinica verrà aperta in Italia, in Puglia, all’interno di un’antica masseria ristrutturata, circondata da campi e ulivi. Un posto perfetto per accogliere i pazienti che, come parte integrante della cura, dovranno lavorare, cucinare e dedicarsi alle pulizie. Vivranno, insomma, come una piccola comunità isolata dal resto mondo. Fra le centinaia di richieste che arrivano vengono selezionati sette pazienti. All’inizio della cura tutto sembra andare bene ma presto, alcuni pazienti inizieranno a scomparire misteriosamente. Complice una pioggia torrenziale che lascerà isolata dal mondo la clinica impedendo agli ospiti di fuggire, inizierà così un macabro gioco al massacro tutto da scoprire.