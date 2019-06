Paolo Pagani in Feltrinelli presenta il suo libro "I luoghi del pensiero"

Martedì 4 giugno 2019, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Paolo Pagani, autore del nuovo volume "I luoghi del pensiero. Dove sono nate le idee che hanno cambiato il mondo" (Neri Pozza). Intervengono Michele Fiorillo e Massimo Natale docente all'Università di Verona.

Da Spinoza a Cartesio, da Marx a Darwin, e ancora Heidegger, Thomas Mann e molti altri. Nel libro di Paolo Pagani sono raccolti nomi, case, sepolcri degli uomini che hanno cambiato la nostra visione del mondo. Una geografia delle idee e uno straordinario percorso sentimentale alle radici della nostra cultura.